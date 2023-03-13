Решетовъ Матвей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Решетовъ Матвей

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Место рождения

Варваже, Решетово

Дата рождения

1753

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Решетовъ Фаддей

Мать: не указана

Варваже, Решетово
Рождение ребёнка
1772

Дочь: Корягина Татьяна

Мать ребёнка: Решетоаа Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Федосья Матвеева

Мать ребёнка: Решетоаа Федосья Петрова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетоаа Федосья Петрова

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