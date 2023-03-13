Решетовъ Матвей
Место рожденияВарваже, Решетово
Дата рождения1753
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Решетовъ Фаддей
Мать: не указана
Варваже, Решетово
Рождение ребёнка
1772
Дочь: Корягина Татьяна
Мать ребёнка: Решетоаа Федосья Петрова
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Федосья Матвеева
Мать ребёнка: Решетоаа Федосья Петрова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Решетоаа Федосья Петрова