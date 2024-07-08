Кузьмичев Алексей Павлов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кузьмичева Евдокия Алексеева
Мать ребёнка: Кузьмичева Марфа Платонова
Рождение ребёнка
20.12.1885
Мать ребёнка: Кузьмичева Марфа Платонова
Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник Серпуховской Мѣщанинъ Ефимъ Ивановъ Спиридоновъ; сельца Тверитина крестьянина крестьянина Андріана Логинова жена Праскева Михайлова
Смерть
Неизвестно