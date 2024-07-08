Кузьмичев Алексей Павлов Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКузьмичев Алексей Павлов

Кузьмичев Алексей Павлов

Место рождения

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кузьмичева Марфа Платонова

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кузьмичева Евдокия Алексеева

Мать ребёнка: Кузьмичева Марфа Платонова

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Кузьмичев Петр Алексеев

Мать ребёнка: Кузьмичева Марфа Платонова

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник Серпуховской Мѣщанинъ Ефимъ Ивановъ Спиридоновъ; сельца Тверитина крестьянина крестьянина Андріана Логинова жена Праскева Михайлова
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.