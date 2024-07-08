Кузьмичева Марфа Платонова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Кузьмичева Евдокия Алексеева
Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Павлов
Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1885
Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Павлов
Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник Серпуховской Мѣщанинъ Ефимъ Ивановъ Спиридоновъ; сельца Тверитина крестьянина крестьянина Андріана Логинова жена Праскева Михайлова
Смерть
Неизвестно