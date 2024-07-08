Кузьмичева Марфа Платонова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмичева Марфа Платонова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кузьмичев Алексей Павлов

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Кузьмичева Евдокия Алексеева

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Павлов

Тверитино, Серпуховский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
20.12.1885

Сын: Кузьмичев Петр Алексеев

Отец ребёнка: Кузьмичев Алексей Павлов

Серпухов, Серпухов, Московская область
Восприемник Серпуховской Мѣщанинъ Ефимъ Ивановъ Спиридоновъ; сельца Тверитина крестьянина крестьянина Андріана Логинова жена Праскева Михайлова
Смерть
Неизвестно

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