Трусова Акулина Егорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: Егор Семенов
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
21.11.1813
Рождение ребёнка
17.01.1821
Дочь: Ярцева (Трусова) Домна Савельева
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Рождение ребёнка
20.06.1823
Дочь: Чиркунова (Трусова) Аграфена Савельева
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1828
Дочь: Саландина (Трусова) Мавра Савельева
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1830
Дочь: (Трусова) Наталья Савельева
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1832
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Рождение ребёнка
Около 1837
Дочь: (Трусова) Ирина Савельева
Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин
Смерть
После 1857