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Трусова Акулина Егорова

Место рождения

Самара, Самара, Самарская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: Егор Семенов

Мать: не указана

Самара, Самара, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещанка
Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
21.11.1813

Муж: Трусов Савелий Никитин

Рождение ребёнка
17.01.1821

Дочь: Ярцева (Трусова) Домна Савельева

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
20.06.1823

Дочь: Чиркунова (Трусова) Аграфена Савельева

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1828

Дочь: Саландина (Трусова) Мавра Савельева

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1830

Дочь: (Трусова) Наталья Савельева

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Трусов Николай Савельев

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1837

Дочь: (Трусова) Ирина Савельева

Отец ребёнка: Трусов Савелий Никитин

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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