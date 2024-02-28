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Лапина Ольга Андреевна

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Место рождения

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

24.06.1915

Дата смерти

17.03.1985

Пол

Женский

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915

Отец: Лапин Андрей Андреевич

Мать: Лапина Прасковья Карповна

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Метрическая книга рождение 24.06.1915 В честь благословенной Ольги 11 августа На могиле дата рождения 05.07.1915
Крещение
25.06.1915
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Священник Александр Муравьев
Рождение ребёнка
03.08.1942

Дочь: Лапина Раиса Николаевна

Отец ребёнка: Востриков Николай Васильевич

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
№ 49 от 03.08.1942 1 ый Нижнематренский сельсосет Н.Матренка Хворостянский район Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1954

Сын: Лапин Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
11.05.1959

Сын: Лапин Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Николай Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лапин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афанасьев Василий Максимович

Возможно не были росписаны
Смерть
17.03.1985
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
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