Лапина Ольга Андреевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1915
Дата смерти17.03.1985
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1915
Отец: Лапин Андрей Андреевич
Метрическая книга рождение 24.06.1915 В честь благословенной Ольги 11 августа На могиле дата рождения 05.07.1915
Крещение
25.06.1915
Священник Александр Муравьев
Рождение ребёнка
03.08.1942
Дочь: Лапина Раиса Николаевна
Отец ребёнка: Востриков Николай Васильевич
№ 49 от 03.08.1942 1 ый Нижнематренский сельсосет Н.Матренка Хворостянский район Воронежская область
Рождение ребёнка
27.11.1954
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович
Рождение ребёнка
11.05.1959
Сын: Лапин Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Афанасьев Василий Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Возможно не были росписаны
Смерть
17.03.1985