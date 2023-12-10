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Востриков Николай Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.08.1942

Дочь: Лапина Раиса Николаевна

Мать ребёнка: Лапина Ольга Андреевна

Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
№ 49 от 03.08.1942 1 ый Нижнематренский сельсосет Н.Матренка Хворостянский район Воронежская область
Арест
Неизвестно
Возможно был в тюрьме
Смерть
Неизвестно
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