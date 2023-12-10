Востриков Николай Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Востриков Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.08.1942
Дочь: Лапина Раиса Николаевна
Мать ребёнка: Лапина Ольга Андреевна
Нижняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
№ 49 от 03.08.1942 1 ый Нижнематренский сельсосет Н.Матренка Хворостянский район Воронежская область
Арест
Неизвестно
Возможно был в тюрьме
Смерть
Неизвестно