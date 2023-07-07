Харченко (Грицаева) Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харченко (Грицаева) Наталья Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1981

Пол

Женский

Отец

1951 г.р.

Мать

1961 г.р.

Муж

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1981

Отец: Грицаев Владимир Николаевич

Мать: Грицаева Галина Викторовна

Рождение ребёнка
2012

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Алексей

Рождение ребёнка
2017

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харченко Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харченко Алексей