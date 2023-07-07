Грицаева (Сигалаева) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грицаева (Сигалаева) Галина Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.11.1961

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961

Отец: Сигалаев Виктор Петрович

Мать: Сигалаева Нина Петровна

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Харченко Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Грицаев Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1985

Сын: Грицаев Евгений Владимирович

Отец ребёнка: Грицаев Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грицаев Владимир Николаевич

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