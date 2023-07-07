Грицаева (Сигалаева) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.11.1961
Отец: Сигалаев Виктор Петрович
Мать: Сигалаева Нина Петровна
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Харченко Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Грицаев Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1985
Сын: Грицаев Евгений Владимирович
Отец ребёнка: Грицаев Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно