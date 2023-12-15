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Белоглазов Юрий Алексеевич

Место рождения

Молчаново, Каменский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

01.03.1955

Дата смерти

15.12.2023

Пол

Мужской

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955

Отец: Белоглазов Алексей

Мать: Белоглазова Надежда

Молчаново, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
09.07.1979

Сын: Белоглазов Владислав Юрьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Зоя Анатольевна

Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоглазов Артём Юрьевич

Мать ребёнка: Белоглазова Зоя Анатольевна

Смерть
15.12.2023
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