Белоглазов Юрий Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.03.1955
Дата смерти15.12.2023
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1955
Отец: Белоглазов Алексей
Мать: Белоглазова Надежда
Рождение ребёнка
09.07.1979
Сын: Белоглазов Владислав Юрьевич
Мать ребёнка: Белоглазова Зоя Анатольевна
Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Белоглазова Зоя Анатольевна
Смерть
15.12.2023