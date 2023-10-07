Белоглазова Зоя Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоглазова Зоя Анатольевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.01.1957

Пол

Женский

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957

Отец: не указан

Мать: Сидорина Мария

Рождение ребёнка
09.07.1979

Сын: Белоглазов Владислав Юрьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Юрий Алексеевич

Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белоглазов Артём Юрьевич

Отец ребёнка: Белоглазов Юрий Алексеевич

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