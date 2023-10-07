Белоглазова Зоя Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.01.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1957
Отец: не указан
Мать: Сидорина Мария
Рождение ребёнка
09.07.1979
Сын: Белоглазов Владислав Юрьевич
Отец ребёнка: Белоглазов Юрий Алексеевич
Ситово, Каменский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Белоглазов Юрий Алексеевич