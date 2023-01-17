Руусу (Сойконен Или Пентинен) Ева Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руусу (Сойконен Или Пентинен) Ева Матвеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
20.05.1901

Муж: Руусу Петр Матвеевич

Бракосочетание
20.05.1901

Муж: не указан

Рождение ребёнка
10.03.1902

Сын: Руусу Матвей Петрович

Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Иван Моисеев Пентинен, Елена Матвеева
Рождение ребёнка
16.07.1914

Дочь: Елена Петровна

Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп: Александр Николаев,женат,Елена Матвеева Пентинен урож.Русу, замужняя
Рождение ребёнка
31.03.1917

Сын: Русу Александр Петрович

Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич

Неревицы, Яблоницкая волость, Ямбургский уезд
Восп:Александр Николаев женат,Мария Иванова Виролайнен урож.Пентинен,замуж.
Смерть
Неизвестно
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