Руусу (Сойконен Или Пентинен) Ева Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.05.1901
Муж: Руусу Петр Матвеевич
Бракосочетание
20.05.1901
Муж: не указан
Рождение ребёнка
10.03.1902
Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич
Восп: Иван Моисеев Пентинен, Елена Матвеева
Рождение ребёнка
16.07.1914
Дочь: Елена Петровна
Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич
Восп: Александр Николаев,женат,Елена Матвеева Пентинен урож.Русу, замужняя
Рождение ребёнка
31.03.1917
Отец ребёнка: Руусу Петр Матвеевич
Восп:Александр Николаев женат,Мария Иванова Виролайнен урож.Пентинен,замуж.
Смерть
Неизвестно