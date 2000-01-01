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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По ходатайству крестьянки дер. Неревицы Ястребинской волости Ямбургского уезда Марии Сергеевой о взыскании в ее пользу 27 рублей 50 копеек на основании решения Ратчинског Показать все
О выдаче ссуд крестьянам д. Неревицы Ястребинской вол. 1908 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербурга. Фонд 297. Опись 3. Дело 100.
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4970Неревицы, д. вл.при колодце.3232225769
4971Неревицы, д. вл.при колодце.323251415
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Санкт-Петербургская губерния, Ямбургский уезд
Д. Морозово, Рагулово, Неревицы и Волпи2Визапурский209477
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Неревицы д. 313 стан1054 участок13станция Молосковицы.
Неревицы д.363 стан36104 участок8станция Молосковицы.