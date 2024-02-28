Грибан Иосиф Борисов
Место рождения
Дата рождения04.04.1727
Дата смерти1801
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1727
Отец: Грибан Борис Сидоров
Бракосочетание
1747
Рождение ребёнка
26.10.1751
Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева
Рождение ребёнка
08.08.1755
Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева
Рождение ребёнка
28.10.1760
Сын: Грибан Яков Иосифов
Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева
Рождение ребёнка
1764
Дочь: Евдоким Иосифов
Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева
Смерть
1801