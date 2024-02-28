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Грибан Иосиф Борисов

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Место рождения

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

04.04.1727

Дата смерти

1801

Пол

Мужской

Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1727

Отец: Грибан Борис Сидоров

Мать: Грибаниха Ксения Федорова

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
1747

Жена: Грибаниха Матрона Евсевиева

Рождение ребёнка
26.10.1751

Сын: Грибан Дмитрий Иосифов

Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.08.1755

Сын: Грибан Емельян Иосифов

Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
28.10.1760

Сын: Грибан Яков Иосифов

Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева

Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
1764

Дочь: Евдоким Иосифов

Мать ребёнка: Грибаниха Матрона Евсевиева

Смерть
1801
Заборье, Красногорский муниципальный район, Брянская область
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