Сапрыкин Илья Михайлов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1885
Отец: Сапрыкин Михаил Евфимов
Мать: Сапрыкина Мария Федорова
Бракосочетание
10.10.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Юлиания Ильина
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения (Косьмина)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения (Косьмина)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Екатерина Ильина
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения (Косьмина)
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения (Косьмина)
Рождение ребёнка
25.03.1918
Мать ребёнка: Сапрыкина Ксения (Косьмина)
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно