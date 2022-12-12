Сапрыкина (Кожарина) Ксения (Косьмина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСапрыкина (Кожарина) Ксения (Косьмина)

Сапрыкина (Кожарина) Ксения (Косьмина)

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
10.10.1903

Муж: Сапрыкин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1904

Дочь: Юлиания Ильина

Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Сапрыкин Василий Ильин

Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1910

Дочь: Екатерина Ильина

Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1913

Сын: Сапрыкин Георгий Ильин

Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов

Рождение ребёнка
25.03.1918

Сын: Сапрыкин Алексей Ильин

Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов

Высокое, Пестравский муниципальный район, Самарская область
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close