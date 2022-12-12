Сапрыкина (Кожарина) Ксения (Косьмина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.10.1903
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
19.12.1904
Дочь: Юлиания Ильина
Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
01.09.1907
Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
12.10.1910
Дочь: Екатерина Ильина
Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов
Рождение ребёнка
25.03.1918
Отец ребёнка: Сапрыкин Илья Михайлов
Михайло-Архангельская церковь
Смерть
Неизвестно