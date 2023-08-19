Кокорин Никита Исаков
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Кокорин Исаак Павлов
Бракосочетание
31.01.1834
Жена: Кокорина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
27.10.1835
Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
17.03.1838
Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова
Рождение ребёнка
04.04.1839
Дочь: Мария Никитина
Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова
Смерть
Неизвестно