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Кокорин Никита Исаков

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Кокорин Исаак Павлов

Мать: Кокорина Екатерина Андреева

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1834

Жена: Кокорина Татьяна Иванова

Рождение ребёнка
27.10.1835

Сын: Кокорин Зиновий Никитин

Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1838

Сын: Кокорин Алексий Никитин

Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1839

Дочь: Мария Никитина

Мать ребёнка: Кокорина Татьяна Иванова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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