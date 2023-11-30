Кокорина (Турухина - Трусихина) Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Турухина - Трусихина) Татьяна Иванова

Место рождения

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

10.01.1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1807

Отец: Турухин - Трусихин Иван Стефанов

Мать: Турухина Ксения Никифорова

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
31.01.1834

Муж: Кокорин Никита Исаков

Рождение ребёнка
27.10.1835

Сын: Кокорин Зиновий Никитин

Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
17.03.1838

Сын: Кокорин Алексий Никитин

Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.04.1839

Дочь: Мария Никитина

Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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