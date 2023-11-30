Кокорина (Турухина - Трусихина) Татьяна Иванова
Место рождения
Дата рождения10.01.1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1807
Бракосочетание
31.01.1834
Рождение ребёнка
27.10.1835
Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков
Рождение ребёнка
17.03.1838
Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков
Рождение ребёнка
04.04.1839
Дочь: Мария Никитина
Отец ребёнка: Кокорин Никита Исаков
Смерть
Неизвестно