Козлов Федор Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1916
Дата смерти1973
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1957
Сын: Огнев Александр Федорович
Мать ребёнка: Огнева Елизавета Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Огнева Елизавета Степановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1973