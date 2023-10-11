Козлов Федор Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Федор Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1916

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1918 г.р.

Дети

1957 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1916

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Огнев Александр Федорович

Мать ребёнка: Огнева Елизавета Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Огнева Елизавета Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Огнева Елизавета Степановна

Смерть
1973
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