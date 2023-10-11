Огнева Елизавета Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смерти1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Степан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1943
Отец ребёнка: Огнев Дмитрий
Рождение ребёнка
1946
Сын: Огнев Вячеслав Дмитриевич
Отец ребёнка: Огнев Дмитрий
Рождение ребёнка
1957
Сын: Огнев Александр Федорович
Отец ребёнка: Козлов Федор Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Козлов Федор Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1991