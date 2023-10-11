Огнева Елизавета Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Огнева Елизавета Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1991

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1916 г.р.

Дети

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Степан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1943

Сын: Огнев Борис Дмитриевич

Отец ребёнка: Огнев Дмитрий

Рождение ребёнка
1946

Сын: Огнев Вячеслав Дмитриевич

Отец ребёнка: Огнев Дмитрий

Рождение ребёнка
1957

Сын: Огнев Александр Федорович

Отец ребёнка: Козлов Федор Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Федор Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Федор Александрович

Смерть
1991
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