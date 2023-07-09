Пекушев Харитон Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1771 или 1780
Дата смерти04.02.1854
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1771 или 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1804
Мать ребёнка: не указана
Петр Иванович Жариков - пасынок Харитона Павловича Пекушева.
Рождение ребёнка
Около 1806
Сын: Жариков Александр Иванович
Мать ребёнка: не указана
Александр Иванович Жариков - пасынок Харитона Павловича Пекушева.
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Пекушев Евтей Харитонович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1818
Дочь: Пекушева Параскева Харитоновна
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пекушева Феодосия
Смерть
04.02.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область