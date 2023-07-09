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Пекушев Харитон Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1771 или 1780

Дата смерти

04.02.1854

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1780 г.р.

Дети

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Рождение
1771 или 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1804

Сын: Жариков Петр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Петр Иванович Жариков - пасынок Харитона Павловича Пекушева.
Рождение ребёнка
Около 1806

Сын: Жариков Александр Иванович

Мать ребёнка: не указана

Александр Иванович Жариков - пасынок Харитона Павловича Пекушева.
Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Пекушев Евтей Харитонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1818

Дочь: Пекушева Параскева Харитоновна

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекушева Феодосия

Смерть
04.02.1854
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область