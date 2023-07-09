Пекушев Евтей Харитонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: Пекушев Харитон Павлович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1830
Мать ребёнка: Пекушева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1832
Мать ребёнка: Пекушева Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1836
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пекушева Евдокия
Смерть
Неизвестно