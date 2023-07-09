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Пекушев Евтей Харитонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1771 или 1780 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1810 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1810

Отец: Пекушев Харитон Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1830

Сын: Пекушев Георгий Евтеевич

Мать ребёнка: Пекушева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1832

Сын: Пекушев Федот Евтеевич

Мать ребёнка: Пекушева Евдокия

Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Пекушев Семен Евтеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пекушева Евдокия

Смерть
Неизвестно