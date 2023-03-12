Андреянова Фекла Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1840
Дата смерти06.11.1909
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.
Дочь: Андреянова Ирина Ивановна
Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андреянов Андрей Иванович
Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.11.1909
в 65 от старости