Андреянова Фекла Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андреянова Фекла Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1840

Дата смерти

06.11.1909

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1884 ст.

Дочь: Андреянова Ирина Ивановна

Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреянов Андрей Иванович

Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андреянов Антон Иванович

Отец ребёнка: Андреянов Иван Андреянович

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Иван Андреянович

Смерть
06.11.1909
Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
в 65 от старости
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