Андреянов Антон Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1902
Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910 ст.
Сын: Андриянов Федор Антонович
Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1914
Сын: Андриянов Павел Антонович
Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
06.02.1920
Дочь: Андреянова Валентина Антоновна
Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Андреянов Александр Антонович
Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна
Смерть
Неизвестно