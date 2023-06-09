Андреянов Антон Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреянов Антон Иванович

Андреянов Антон Иванович

Место рождения

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Андреянов Иван Андреянович

Мать: Андреянова Фекла Сергеевна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.11.1902

Жена: Андреянова Анна Филипповна

Русский Студенец, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1910 ст.

Сын: Андриянов Федор Антонович

Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1914

Сын: Андриянов Павел Антонович

Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.02.1920

Дочь: Андреянова Валентина Антоновна

Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1923

Сын: Андреянов Александр Антонович

Мать ребёнка: Андреянова Анна Филипповна

Садиково, Алькеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно