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Лошаков Иван Романович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Лошаков Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лошаков Никандр Иванович

Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Ивановна

Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Августа Ивановна

Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно
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