Лошаков Иван Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Лошаков Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария Ивановна
Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Августа Ивановна
Мать ребёнка: Лошакова Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно