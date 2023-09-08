Лошакова (Зверева) Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.02.1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1899
Отец: Зверев Андрей Елизарович
Мать: Наталья Дмитриевна
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аполлинария Ивановна
Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Семенюк Августа Ивановна
Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович
Смерть
Неизвестно