Лошакова (Зверева) Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лошакова (Зверева) Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.02.1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1899

Отец: Зверев Андрей Елизарович

Мать: Наталья Дмитриевна

Рождение ребёнка
1924

Сын: Лошаков Никандр Иванович

Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аполлинария Ивановна

Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Семенюк Августа Ивановна

Отец ребёнка: Лошаков Иван Романович

Смерть
Неизвестно
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