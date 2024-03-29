Филатов Василий Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатов Василий Семёнович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.07.1950

Дочь: Лабузова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Бельчикова Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
28.08.1958

Дочь: Васильева Зоя Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва Татьяна Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санду Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Прасковья Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

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