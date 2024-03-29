Филатов Василий Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.07.1950
Дочь: Лабузова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
07.11.1951
Дочь: Бельчикова Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Васильева Зоя Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва Татьяна Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санду Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Филатова Прасковья Степановна
Бракосочетание
Неизвестно