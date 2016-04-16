Филатова (Голубцова) Прасковья Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1922
Дата смерти16.04.2016
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922
Отец: Голубцов Степан
Мать: Голубцова Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Селезнёва (Филатова) Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Санду (Филатова) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.07.1950
Дочь: Лабузова (Филатова) Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
07.11.1951
Дочь: Бельчикова (Филатова) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович
Рождение ребёнка
28.08.1958
Дочь: Васильева (Филатова) Зоя Васильевна
Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович
Смерть
16.04.2016