Филатова (Голубцова) Прасковья Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филатова (Голубцова) Прасковья Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1922

Дата смерти

16.04.2016

Пол

Женский

Добавил:

МИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1922

Отец: Голубцов Степан

Мать: Голубцова Анастасия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Селезнёва (Филатова) Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Санду (Филатова) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филатов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
27.07.1950

Дочь: Лабузова (Филатова) Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
07.11.1951

Дочь: Бельчикова (Филатова) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович

Рождение ребёнка
28.08.1958

Дочь: Васильева (Филатова) Зоя Васильевна

Отец ребёнка: Филатов Василий Семёнович

Смерть
16.04.2016

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