Семен Якимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1730
Сын: Иван Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1736
Сын: Петр Семенович
Мать ребёнка: Анастасия Сидоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Сидоровна
Смерть
Неизвестно