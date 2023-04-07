Иван Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смерти1792
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Семен Якимович
Мать: Анастасия Сидоровна
Рождение ребёнка
1763
Сын: Яков Иванович
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Рождение ребёнка
1767
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Ульяна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Васильевна
Смерть
1792