Иван Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

1792

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Семен Якимович

Мать: Анастасия Сидоровна

Рождение ребёнка
1763

Сын: Яков Иванович

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Рождение ребёнка
1767

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Райки, Судогодский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Ульяна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Васильевна

Смерть
1792
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