Белкова Анастасия Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.
Сын: Белков Алексей Васильевич
Отец ребёнка: Белков Василий Егорович
Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно