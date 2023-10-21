Белкова Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белкова Анастасия Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ИЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.08.1896 ст.

Сын: Белков Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Белков Василий Егорович

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белков Василий Егорович

Смерть
Неизвестно
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