Белков Тимофей Васильевич 09.06.1910 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Белков Тимофей Васильевич

Место рождения

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

09.06.1910 ст.

Дата смерти

20.06.1910 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ИЕ
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910 ст.

Отец: Белков Василий Егорович

Мать: Белкова Анастасия Никифоровна

Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 09 (09) июня 1910 Преображения Господня Деревни Трошеницы крестьянин ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законнкая жена АНАСТАСИЯ НИКИФОРОВА православные Воспреемники: Той же деревн... Показать все
Смерть
20.06.1910 ст.
Трошеницы, Лодейнопольский уезд, Олонецкая губерния
Деревни Трошеницы крестьянина ВАСИЛИЯ ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец ТИМОФЕЙ 2 недели от родимца

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