Белков Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1910 ст.
Дата смерти20.06.1910 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1910 ст.
ЦГИА СПб 19 / 127 / 3428 09 (09) июня 1910 Преображения Господня Деревни Трошеницы крестьянин ВАСИЛИЙ ЕГОРОВ БЕЛКОВ и его законнкая жена АНАСТАСИЯ НИКИФОРОВА православные Воспреемники: Той же деревн... Показать все
Смерть
20.06.1910 ст.
Деревни Трошеницы крестьянина ВАСИЛИЯ ЕГОРОВА БЕЛКОВА сын младенец ТИМОФЕЙ 2 недели от родимца