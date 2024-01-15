Халяпин Макар Алексеевич
Место рожденияс.Никольское Богучарского уезда Воронежской губернии
Дата рождения23.06.1838
Дата смерти23.05.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1838
с.Никольское Богучарского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1880
Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
16.04.1881
Дочь: Александра Макарьевна
Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халяпин Филипп Макарьевич
Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Халяпин Алексей Макарьевич
Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
23.05.1894