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Халяпин Макар Алексеевич

Место рождения

с.Никольское Богучарского уезда Воронежской губернии

Дата рождения

23.06.1838

Дата смерти

23.05.1894

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.06.1838

Отец: Халяпин Алексей Павлович

Мать: Халяпина Прасковья Николаевна

с.Никольское Богучарского уезда Воронежской губернии
Рождение ребёнка
04.01.1880

Сын: Халяпин Иван Макарьевич

Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
16.04.1881

Дочь: Александра Макарьевна

Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпин Филипп Макарьевич

Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпин Семен Макарьевич

Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Халяпин Алексей Макарьевич

Мать ребёнка: Халяпина Евдокия Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Халяпина Евдокия Семеновна

Смерть
23.05.1894
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