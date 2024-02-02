Емельянова Валентина Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕмельянова Валентина Лаврентьевна

Емельянова Валентина Лаврентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1946

Пол

Женский

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1946

Отец: Емельянов Лаврентий Михайлович

Мать: Емельянова Анна Гермагеновна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close