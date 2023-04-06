(Земскова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Земскова) Антонина

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Место рождения

Зилаир

Дата рождения

13.02.1909

Пол

Женский

Отец

1877 г.р.

Мать

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909

Отец: Земсковъ Степанъ

Мать: Земскова Матрена

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