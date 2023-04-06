Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
(Земскова) Антонина
(Земскова) Антонина
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Зилаир
Дата рождения
13.02.1909
Пол
Женский
Отец
Земсковъ Степанъ
1877 г.р.
Мать
Земскова (Латышева) Матрена
1877 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1909
Отец:
Земсковъ Степанъ
Мать:
Земскова Матрена
Зилаир
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия