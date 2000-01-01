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Лобанов Миней Васильевич

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Место рождения

село Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии

Дата рождения

03.11.1842 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1807 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1842 ст.

Отец: Лобанов Василий Феодорович

Мать: не указана

село Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1875

Дочь: Лобанова Евдокия Минеевна

Мать ребёнка: Лобанова Стефанида Александровна

село Богородское Пермского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
село Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
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