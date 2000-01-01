Лобанов Миней Васильевич
Место рождениясело Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
Дата рождения03.11.1842 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
03.11.1842 ст.
Отец: Лобанов Василий Феодорович
Мать: не указана
село Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
Около 1875
Дочь: Лобанова Евдокия Минеевна
Мать ребёнка: Лобанова Стефанида Александровна
село Богородское Пермского уезда Пермской губернии
Смерть
Неизвестно
село Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии