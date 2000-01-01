Лобанов Василий Феодорович
Место рождениядеревня Березник, Пермского уезда, Пермской губернии
Дата рождения01.01.1807 ст.
Дата смерти15.02.1886 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
деревня Березник, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1842 ст.
Мать ребёнка: не указана
село Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
15.02.1886 ст.