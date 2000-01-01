Лобанов Василий Феодорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобанов Василий Феодорович

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Место рождения

деревня Березник, Пермского уезда, Пермской губернии

Дата рождения

01.01.1807 ст.

Дата смерти

15.02.1886 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1807 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

деревня Березник, Пермского уезда, Пермской губернии
Рождение ребёнка
03.11.1842 ст.

Сын: Лобанов Миней Васильевич

Мать ребёнка: не указана

село Лобаново-Богородское, Пермского уезда, Пермской губернии
Смерть
15.02.1886 ст.
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