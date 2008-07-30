Кондрашенков Иван Самуилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондрашенков Иван Самуилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.07.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кондрашенков Самуил

Мать: Кондрашенкова Ульяна Сергеевна

Рождение ребёнка
09.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Дубова Татьяна Игнатьевна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1965

Дочь: Петроченкова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Дубова Татьяна Игнатьевна

Смерть
30.07.2008
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