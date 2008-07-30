Кондрашенков Иван Самуилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.07.2008
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кондрашенков Самуил
Рождение ребёнка
09.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Дубова Татьяна Игнатьевна
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1965
Дочь: Петроченкова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Дубова Татьяна Игнатьевна
Смерть
30.07.2008