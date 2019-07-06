Дубова (Соханенкова) Татьяна Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубова (Соханенкова) Татьяна Игнатьевна

Место рождения

деревня Слобода, Смоленский район Смоленская область

Дата рождения

25.02.1937

Дата смерти

06.07.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЯТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937

Отец: Соханенков Игнат Семенович

Мать: Соханенкова Агафия Харитоновна

деревня Слобода, Смоленский район Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кондрашенков Иван Самуилович

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1965

Дочь: Петроченкова Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Кондрашенков Иван Самуилович

Смерть
06.07.2019
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