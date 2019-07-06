Дубова (Соханенкова) Татьяна Игнатьевна
Место рождениядеревня Слобода, Смоленский район Смоленская область
Дата рождения25.02.1937
Дата смерти06.07.2019
ПолЖенский
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1937
деревня Слобода, Смоленский район Смоленская область
Рождение ребёнка
09.08.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кондрашенков Иван Самуилович
Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.02.1965
Дочь: Петроченкова Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Кондрашенков Иван Самуилович
Смерть
06.07.2019