Лоскутова Ирина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.10.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1977
Рождение ребёнка
10.06.2004
Дочь: Лоскутова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
10.06.2004
Дочь: Лоскутова Анна Васильевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич