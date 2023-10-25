Лоскутова Ирина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Ирина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1977

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1977

Отец: Ланцов Виктор Христофорович

Мать: Ланцова Надежда Семеновна

Рождение ребёнка
10.06.2004

Дочь: Лоскутова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
10.06.2004

Дочь: Лоскутова Анна Васильевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лоскутов Василий Васильевич

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