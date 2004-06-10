Лоскутова Анна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лоскутова Анна Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.2004

Пол

Женский

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.2004

Отец: Лоскутов Василий Васильевич

Мать: Лоскутова Ирина Викторовна

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