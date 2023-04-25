Блох (Зильберберг) Ревекка — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Блох (Зильберберг) Ревекка

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.02.1935

Дочь: Комкова Анна Моисеевна

Отец ребёнка: Блох Моисей Израилевич

Киев, Киевский уезд
На самом деле родилась 6 февраля 1935 года в Киеве по адресу ул. Ливера д. 22а кв. 3. Роды принимали дома коллеги родителей. Для продления краткосрочного декретного отпуска матери записали ребёнка тол... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Блох Моисей Израилевич

Смерть
Неизвестно
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