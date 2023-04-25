Блох (Зильберберг) Ревекка
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.02.1935
Дочь: Комкова Анна Моисеевна
Отец ребёнка: Блох Моисей Израилевич
Киев, Киевский уезд
На самом деле родилась 6 февраля 1935 года в Киеве по адресу ул. Ливера д. 22а кв. 3. Роды принимали дома коллеги родителей. Для продления краткосрочного декретного отпуска матери записали ребёнка тол... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно