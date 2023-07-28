Комкова (Блох) Анна Моисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комкова (Блох) Анна Моисеевна

Место рождения

Киев, Киевский уезд

Дата рождения

25.02.1935

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

VD
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Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935

Отец: Блох Моисей Израилевич

Мать: Блох Ревекка

Киев, Киевский уезд
На самом деле родилась 6 февраля 1935 года в Киеве по адресу ул. Ливера д. 22а кв. 3. Роды принимали дома коллеги родителей. Для продления краткосрочного декретного отпуска матери записали ребёнка тол... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Комков Геннадий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Комков Геннадий Григорьевич