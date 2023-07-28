Комкова (Блох) Анна Моисеевна
Место рождения
Дата рождения25.02.1935
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1935
Отец: Блох Моисей Израилевич
Мать: Блох Ревекка
На самом деле родилась 6 февраля 1935 года в Киеве по адресу ул. Ливера д. 22а кв. 3. Роды принимали дома коллеги родителей. Для продления краткосрочного декретного отпуска матери записали ребёнка тол... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Комков Геннадий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно