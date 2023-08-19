Буянов Павел Никаноров
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиПосле 1857
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Буянов Никанор Семенов
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Буянов Яков Павлов
Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Буянов Степан Павлов
Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Буянов Федор Павлов
Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: Ульяна Павлова
Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Буянова Авдотья Никитина
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1857