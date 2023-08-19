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Буянов Павел Никаноров

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

После 1857

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Буянов Никанор Семенов

Мать: Буянова Василиса Гаврилова

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Буянов Яков Павлов

Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Буянов Степан Павлов

Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Буянов Федор Павлов

Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: Ульяна Павлова

Мать ребёнка: Буянова Авдотья Никитина

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Буянова Авдотья Никитина

Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857
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