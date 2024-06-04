Буянова Авдотья Никитина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1815
Дата смертиПосле 1857
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1847
Сын: Буянов Яков Павлов
Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров
Рождение ребёнка
Около 1851
Сын: Буянов Степан Павлов
Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров
Рождение ребёнка
Около 1854
Сын: Буянов Федор Павлов
Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров
Рождение ребёнка
Около 1856
Дочь: (Буянова) Ульяна Павлова
Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров
Смерть
После 1857