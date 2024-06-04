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Буянова Авдотья Никитина

Место рождения

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

Около 1815

Дата смерти

После 1857

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Буянов Павел Никаноров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1847

Сын: Буянов Яков Павлов

Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1851

Сын: Буянов Степан Павлов

Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1854

Сын: Буянов Федор Павлов

Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1856

Дочь: (Буянова) Ульяна Павлова

Отец ребёнка: Буянов Павел Никаноров

Новая Бинарадка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1857

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