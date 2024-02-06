Баскакова Анастасия Иванова
Место рождения
Дата рождения05.04.1971 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.04.1917 ст.
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Зотов Евдоким Тихонов. Крёстная мать: Баскакова (Попова) Марфа Кондратова. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1... Показать все
Рождение
05.04.1971 ст.
Отец: Баскаков Иван Трофимов
Мать: Баскакова Ольга Тиханова
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно