Баскакова Анастасия Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскакова Анастасия Иванова

Баскакова Анастасия Иванова

Место рождения

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

05.04.1971 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Около 1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Крещение
06.04.1917 ст.
Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния. Крёстный отец: Зотов Евдоким Тихонов. Крёстная мать: Баскакова (Попова) Марфа Кондратова. Покровская церковь. Ссылки на источники: [1]. И332Оп1... Показать все
Рождение
05.04.1971 ст.

Отец: Баскаков Иван Трофимов

Мать: Баскакова Ольга Тиханова

Беловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
село Беловка, Завальская волость, Усманский уезд, Тамбовская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close