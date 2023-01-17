Отинов Сергей Михеевич
Место рожденияпоселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Дата рождения1924
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Отинов Михей Архипович
Мать: Отинова Ирина Яковлевна
поселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
поселок Отва Салтановский сельсовет Новолялинский район Свердловская обл. (решением Свердловского облисполкома от 11.10.1972 г. № 778 - исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший с... Показать все
Призыв на военную службу
25.09.1942
Новая Ляля, Новолялинский, Свердловская область
Военная служба
Между 1942 и 1946
ст. краснофлотец, 372-й отдельный прожекторный батальон 3 зап ПВО ТОФ Источник: https://pamyat-naroda.ru/heroes/kld-card_vmf5686604/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fstatic_hash%3Df53d070b62ece24470e7c9d4a60139... Показать все
Военная служба
20.11.1946
Окончание военной службы