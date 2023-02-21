Отинов Михей Архипович
Место рожденияПермская губерния, Российская империя
Дата рождения1900
Дата смерти08.01.1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900
Отец: не указан
Мать: не указана
Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Отинова Ирина Яковлевна
поселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
поселок Отва Салтановский сельсовет Новолялинский район Свердловская обл. (решением Свердловского облисполкома от 11.10.1972 г. № 778 - исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший с... Показать все
Место жительства
Около 1926
поселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
поселок Отва Салтановский сельсовет Новолялинский район Свердловская обл. (решением Свердловского облисполкома от 11.10.1972 г. № 778 - исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший с... Показать все
Место жительства
До 1926
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1926
Жена: Отинова Ирина Яковлевна
Призыв на военную службу
15.01.1942
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Призван 15.01.1942 г. Кушвинским РВК Свердловская область.
Военная служба
1942
Красноармеец
Смерть
08.01.1943
Славута, Хмельницька область
Умер 08.01.1943 года в лагере "Гросс Госпитал"/Шталаг 301/Z (нем. Stalag 301/Z) – лагерь военнопленных, город Славута, Славутский район, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР.
Похороны
Неизвестно
Место захоронения (предполагаемое): Украина, Хмельницкая обл., г. Славута, юго-восточная окраина Номер захоронения в ВМЦ: ЗУ380-23-177 Вид захоронения: братская могила Всего захоронено – 150 000, из н... Показать все