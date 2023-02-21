Отинов Михей Архипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОтинов Михей Архипович

Отинов Михей Архипович

avatar

Место рождения

Пермская губерния, Российская империя

Дата рождения

1900

Дата смерти

08.01.1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1900

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1924

Сын: Отинов Сергей Михеевич

Мать ребёнка: Отинова Ирина Яковлевна

поселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
поселок Отва Салтановский сельсовет Новолялинский район Свердловская обл. (решением Свердловского облисполкома от 11.10.1972 г. № 778 - исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший с... Показать все
Место жительства
Около 1926
поселок Отва Салтановский сельсовет, Новолялинский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
поселок Отва Салтановский сельсовет Новолялинский район Свердловская обл. (решением Свердловского облисполкома от 11.10.1972 г. № 778 - исключен из учетных данных населенные пункты, как прекративший с... Показать все
Место жительства
До 1926
деревня Гуменцева, Усть-Салдинский сельсовет, Верхотурский район, Тагильский округ, Уральская область, РСФСР, СССР
Ныне урочище Гуменцева на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Свердловская область, РФ
Бракосочетание
До 1926

Жена: Отинова Ирина Яковлевна

Призыв на военную службу
15.01.1942
Кушва, Кушвинский, Свердловская область
Призван 15.01.1942 г. Кушвинским РВК Свердловская область.
Военная служба
1942
Красноармеец
Смерть
08.01.1943
Славута, Хмельницька область
Умер 08.01.1943 года в лагере "Гросс Госпитал"/Шталаг 301/Z (нем. Stalag 301/Z) – лагерь военнопленных, город Славута, Славутский район, Каменец-Подольская область, Украинская ССР, СССР.
Похороны
Неизвестно
Место захоронения (предполагаемое): Украина, Хмельницкая обл., г. Славута, юго-восточная окраина Номер захоронения в ВМЦ: ЗУ380-23-177 Вид захоронения: братская могила Всего захоронено – 150 000, из н... Показать все
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close