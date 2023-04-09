Симанова Татьяна Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиманова Татьяна Савельевна

Симанова Татьяна Савельевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Сын: Симанов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Симанова Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1850

Сын: Симанов Илья Алексеевич

Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Симанов Яков Алексеевич

Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич

Рождение ребёнка
1857

Сын: Симонов Ермолай Алексеевич

Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Симанов Алексей Лукич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close