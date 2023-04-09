Симанова Татьяна Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1842
Сын: Симанов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Симанова Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1857
Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич
Рождение ребёнка
1857
Сын: Симонов Ермолай Алексеевич
Отец ребёнка: Симанов Алексей Лукич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно