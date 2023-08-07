Марья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1743
Дата смерти1789
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1753
Сын: Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1763
Сын: Степан Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1766
Сын: Дмитрий Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1770
Сын: Федор Алексеевич
Отец ребёнка: Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Алексей Петрович
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1789