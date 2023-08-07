Марья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМарья Максимовна

Марья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

1789

Пол

Женский

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1753

Сын: Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1763

Сын: Степан Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1766

Сын: Дмитрий Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Рождение ребёнка
1770

Сын: Федор Алексеевич

Отец ребёнка: Алексей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Алексей Петрович

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
1789
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close