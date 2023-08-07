Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Наталья Алексеевна
Наталья Алексеевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1762
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Алексей Петрович
1740 г.р.
Мать
Марья Максимовна
1743 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МЧ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец:
Алексей Петрович
Мать:
Марья Максимовна
Смерть
Неизвестно
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия